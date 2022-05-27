27 мая 2022, 11:46
Молодой водитель пострадал в жесткой аварии на проспекте Ленина
В ГИБДД прокомментировали вечерний инцидент в центре Петрозаводска
Госавтоинспекция Петрозаводска прокомментировала серьезную аварию, произошедшую вечером 26 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена.
По информации ведомства, в 22:19 28-летний водитель автомобиля «Мерседес» перед выполнением разворота на занял крайнюю левую полосу, в результате чего в эту машину влетел «Митсубиши Лансер» под управлением 20-летнего мужчины.
В аварии пострадал водитель «Митсубиши». Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, дорожный инцидент попал в объектив городских камер наблюдения. Фото ГИБДД Петрозаводска