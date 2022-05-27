Молодой водитель пострадал в жесткой аварии на проспекте Ленина

Госавтоинспекция Петрозаводска прокомментировала серьезную аварию, произошедшую вечером 26 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена.

По информации ведомства, в 22:19 28-летний водитель автомобиля «Мерседес» перед выполнением разворота на занял крайнюю левую полосу, в результате чего в эту машину влетел «Митсубиши Лансер» под управлением 20-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель «Митсубиши». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, дорожный инцидент попал в объектив городских камер наблюдения. Фото ГИБДД Петрозаводска