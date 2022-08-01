Молодой сибиряк по телефону обманул семерых жителей Карелии

27-летний житель Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела о дистанционном мошенничестве. Чтобы задержать жулика, карельским полицейским потребовалась командировка в Сибирь. Оперативники установили причастность молодого человека к четырем дистанционном преступлениям. Жертвами которых стали жители Карелии. Также оперативники установили, что мужчина обманул по телефону еще троих жителей республики, но в полицию они не обращались.

Аферист действовал по одной схеме – сообщал жертвам о близких родственниках, которые якобы стали виновниками дорожных аварий. Чтобы «замять» проблему, он предлагал жертвам заплатить от 8 до 100 тысяч рублей.

Автора звонков и его местонахождение удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Следователи собрали доказательную базу для предъявления обвинения по семи эпизодам преступной деятельности. Одним из доказательств стали результаты фоноскопической экспертизы, подтверждающей, что голос звонившего принадлежал 27-летнему фигуранту уголовного дела. (фото unsplash.com, Max Fleischmann)