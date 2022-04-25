Молодой сегежанин подвез незнакомку, а затем обокрал

22-летний житель Карелии стал фигурантом уголовного дела после встречи с девушкой.

Молодой сегежанин возвращался с работы на машине. Он увидел незнакомую девушку у кафе и предложил подбросить до дома. После поездки она пригласила горожанина зайти. Они выпивали, слушали музыку, а затем гость ушел, незаметно прихватив мобильный телефон девушки. Пропажу она обнаружила сразу и обратилась в полицию.

Стражи порядка разыскали молодого человека, к тому моменту он успел заменить сим-карту и собирался пользоваться устройством, сообщили в пресс-службе МВД. Уголовное дело о краже в отношении сегежанина направили в прокуратуру. (фото pixabay.com, Pexels)