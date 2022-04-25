Жена порезала ножом назойливого супруга

34-летний житель Медвежьегорского района пришел к врачам с ножевым ранением, те сообщили в компетентные органы.

В ходе беседы с полицейским мужчина рассказал, что поранился сам. Он рассказал, что чистил картофель и упал на нож. Однако рассказанная история не подтвердилась. Оказалось, что тут замешена супруга потерпевшего.

По версии полиции, мужчина стоял за ее спиной, был назойлив и отвлекал жену от приготовления закуски. Женщина развернулась и порезала мужа ножом наотмашь, сообщили в пресс-службе МВД. Рана оказалась не серьезной. Эксперты квалифицировали ранение как легкий вред здоровью. Полицейские возбудили уголовное дело. (фото pixabay.com, adonyig)