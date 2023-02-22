Молодой мужчина заживо сварился в кипятке в российском городе

В Новосибирске молодой мужчина провалился в коллектор и заживо сварился в кипятке. Об этом сообщает NGS.ru.

По данным издания, тело 26-летнего горожанина нашли 19 февраля в коллекторе возле девятиэтажки. Предположительно, мужчина провалился туда во время прогулки. Его знакомые рассказали, что все тело у погибшего было обварено.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту трагедии. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com