Молодой мошенник обманул десятки людей, чтобы делать ставки

Карельские следователи завершили расследование уголовного дела о межрегиональном мошенничестве. Речь идет о 37 фактах обмана, ущерб значительный. Негодяем оказался молодой парень, к слову, ранее судимый за мошенничество.

Подозреваемого 23-летнего мошенника схватили в ноябре 2023 года в Туле. Парень кинул 36 женщин и одного мужчину из разных регионов страны, в том числе и Карелии. Всем обещал заработок в Интернете.

Потерпевшие, возраст которых от 20 до 25 лет, называли ему логины и пароли от личного кабинета на портале Госуслуг, передавали данные банковских карт. Так, мошенники брал на них микрозаймы, делал ставки в букмекерских конторах, а потом забирал выигрыш. Иногда он кидал потерпевшим деньги и предлагал привлечь знакомых, чтобы увеличить доход. Тем временем девушкам названивали кредиторы, потерпевшие жаловались на звонки туляку, н тот говорил, что все займы будут аннулированы. В итоге просто пропадал, переставал выходить на связь, а потерпевшим приходилось выплачивать займы с процентами. Мошенник с января по ноябрь 2023 года выманил 2 800 000 рублей, рассказали в МВД РК.

Доказательств у следователей достаточно, уголовное дело они передали в суд.