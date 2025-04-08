Фуры столкнулись ночью на трассе «Кола» под Петрозаводском

Сегодня ночью в Прионежском районе на 416-м километре трассы «Кола» произошло ДТП. Столкнулись две фуры, сообщает госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 00:12. На место выехали трое спасателей. Отмечается, что одна из фур скрылась с места происшествия.

В результате ДТП никто не пострадал. Спасательные работы не проводились.