Молодой человек заблудился в глухом карельском лесу

В пятницу, 3 мая, в лесу Медвежьегорска заблудился молодой житель Карелии. Об этом сообщили в Госкомитете республики по ОЖ и БН.

Потерявшийся юноша смог связаться со спасателями и рассказал, что не может выйти из леса сам. Его обнаружили в четырех километрах от деревни Маслозеро.

Кроме того, на днях спасатели эвакуировали с острова мужчину, которого там бросили друзья. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН