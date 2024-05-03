03 мая 2024, 20:15
Молодая женщина умерла после родов в больнице Петрозаводска
Трагический случай произошел в Республиканской больнице имени В.А. Баранова
Молодая роженица скончалась в Петрозаводске вскоре после появления на свет ребенка. Об этом рассказали в минздраве Карелии.
Женщина умерла в Республиканской больнице имени В. А. Баранова. Точную причину ее гибели в ведомстве не назвали.
- Несмотря на усилия врачей в ИТАР Республиканской больницы имени В. А. Баранова скончалась молодая женщина вскоре после родов,
- рассказали в официальной группе минздрава ВКонтакте.
По факту гибели роженицы ведомство проведет проверку. // фото: freepik.com