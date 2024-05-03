03 мая 2024, 20:15
Происшествия

Молодая женщина умерла после родов в больнице Петрозаводска

Трагический случай произошел в Республиканской больнице имени В.А. Баранова

Молодая роженица скончалась в Петрозаводске вскоре после появления на свет ребенка. Об этом рассказали в минздраве Карелии.

Женщина умерла в Республиканской больнице имени В. А. Баранова. Точную причину ее гибели в ведомстве не назвали.

- Несмотря на усилия врачей в ИТАР Республиканской больницы имени В. А. Баранова скончалась молодая женщина вскоре после родов,

- рассказали в официальной группе минздрава ВКонтакте.

По факту гибели роженицы ведомство проведет проверку. // фото: freepik.com

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новости Карелии
Петрозаводск
умерла роженица
Республиканская больница им. В.А. Баранова