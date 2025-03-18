Молодой человек травмировал свою девушку в Карелии

В полицию Костомукши поступил сигнал о получении травмы местной жительницей. В деле разбирался участковый, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что заявительница была дома со своим молодым человеком. Между влюбленными возник словесный конфликт. 34-летний мужчина взял пульт от телевизора и бросил его в лицо женщины. На ней были очки, которые от удара разбились и повредили глаз молодой горожанки. Она была вынуждена обратиться за помощью к медикам.

По факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести было возбуждено уголовное дело. Фигурант сознался в содеянном и раскаялся. Стороны пришли к примирению.