18 марта 2025, 12:17
Молодой человек травмировал свою девушку в Карелии
В Костомукше полиция раскрыла преступление о причинении вреда здоровью
Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
В полицию Костомукши поступил сигнал о получении травмы местной жительницей. В деле разбирался участковый, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что заявительница была дома со своим молодым человеком. Между влюбленными возник словесный конфликт. 34-летний мужчина взял пульт от телевизора и бросил его в лицо женщины. На ней были очки, которые от удара разбились и повредили глаз молодой горожанки. Она была вынуждена обратиться за помощью к медикам.
По факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести было возбуждено уголовное дело. Фигурант сознался в содеянном и раскаялся. Стороны пришли к примирению.