18 марта 2025, 11:36
Свалку устроили в лесу на севере Карелии
Прокуратура через суд потребовала от минприроды весь мусор убрать
фото: freepik.com/ frimufilms
В Лоухском районе на землях лесного фонда в районе Энгозерского лесничества выросла свалка. Никто ее не убирал. Между тем несанкционированная свалка негативно влияет на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие людей.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать минприроды Карелии все убрать.
«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия регионального министерства природных ресурсов и экологии, возложении на орган обязанности ликвидировать несанкционированную свалку», - сообщили в надзорном органе.
Суд поддержал позицию ведомства. Свалку должны будут ликвидировать.