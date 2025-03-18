Свалку устроили в лесу на севере Карелии

В Лоухском районе на землях лесного фонда в районе Энгозерского лесничества выросла свалка. Никто ее не убирал. Между тем несанкционированная свалка негативно влияет на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие людей.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать минприроды Карелии все убрать.

«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия регионального министерства природных ресурсов и экологии, возложении на орган обязанности ликвидировать несанкционированную свалку», - сообщили в надзорном органе.

Суд поддержал позицию ведомства. Свалку должны будут ликвидировать.