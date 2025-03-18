18 марта 2025, 10:48
Женщина получила травмы в дорожной аварии в Кондопоге
Два автомобиля столкнулись в понедельник в городе бумажников
Фото ГАИ
В Кондопоге днем 17 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Есть пострадавшая, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, 47-летняя водитель автомобиля Chevrolet Klan при выезде с прилегающей территории не убедилась в безопасности. В результате произошло столкновение с автомобилем Renault SR, которым управляла 38-летняя женщина.
В ДТП пострадала водитель автомобиля Chevrolet Klan. Женщине была оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося устанавливаются.