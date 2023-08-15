Молодая жительница Петрозаводска обокрала секонд-хенд

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники секонд-хенда, расположенного на Перевалке. Из магазина исчез товар на сумму 4000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оперативники просмотрели записи камер наблюдения и установили подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя ранее судимая женщина. Украденную одежду горожанка продала, деньги потратила.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Lucas Hoang