Юный житель Карелии обвиняется в двух преступлениях

В полицию Кемского района поступило заявление о краже. Житель Кеми рассказал, что из его гаража похищен мотоцикл. Ущерб составил 5000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попали 19-летний и 45-летний мужчины. Они признались, что вскрыли гараж, но завести транспортное средство не смогли. Поэтому они просто вытолкали его из гаража и спрятали, чтобы в дальнейшем ездить на рыбалку. Мотоцикл был найден оперативниками и возвращен владельцу.

Спустя некоторое время в полицию обратился житель поселка Кузема. Он рассказал, что пропал его мопед стоимостью 30 тысяч рублей. Оказалось, что и к этой краже причастен 19-летний юноша. Он не оставлял попыток разжиться транспортным средством для поездок на рыбалку. Мопед вор завел, но далеко уехать не смог, поэтому бросил его в кустах.

Возбуждены уголовные дела по факту краж. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch