Молодая женщина украла велосипед в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился местный житель. Он рассказал о том, что украден его велосипед, ущерб составил 7900 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшего, он оставил на короткое время транспортное средство на улице в микрорайоне Рыбка. Когда вернулся, велосипеда уже не было на месте.

Под подозрение попала 27-летняя девушка. Молодая горожанка перебивается случайными заработками. Она решила забрать велосипед и продала его прохожему за 2000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Украденное имущество разыскивается. // Фото «Петрозаводск говорит»