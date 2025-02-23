Мокрый снег ожидается местами в Карелии в понедельник

Завтра, 24 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем 0, -2°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°С, местами до -10°С, днем -3, +2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-1, пасмурно, снег.

В Сегеже 0-2, пасмурно.

В Сортавале -2+1, пасмурно, небольшой мокрый снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»