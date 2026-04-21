Мокрый снег и дождь обещали синоптики жителям Карелии 22 апреля

В среду, 22 апреля, в Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью западный, днем северо-западный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха ночью +2,+4°С, днем +7,+9°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. Утром по северным районам местами небольшие осадки, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью западный, днем северный, северо-западный умеренный, днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5°С, местами до -4°С, днем +4,+9°С.

По прогнозу Гидрометцентра России: в Калевале ночью -7 °C, днем +8 °C.

В Кеми ночью -4 °C, днем +9 °C.

В Кондопоге ночью -1 °C, днем +11 °C.

В Медвежьегорске ночью -4 °C, днем +10 °C.

В Олонце ночью −5 °C, днем +9 °C.

В Пудоже ночью -4 °C, днем +9 °C.

В Сегеже ночью -4 °C, днем +9 °C.

В Сортавале ночью -2 °C, днем +11 °C.

В Суоярви ночью -3 °C, днем +10 °C.