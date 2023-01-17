Мобильная связь и Интернет придут в девять населенных пунктов Карелии

Сотовая связь и Интернет появятся в этом году в девяти населенных пунктах республики. До 1 апреля базовые станции сотовой связи установят на территории села Нюхча, поселков Кинелахта, Хвойный, Панозеро, Ласанен, Шалговаара, деревни Уница, Маслозеро и Куганаволок. О федеральном проекте устранения цифрового неравенстве сегодня сообщили в карельском Минтрансе.

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» вышли связи строят в населенных пунктах региона с числом жителей от 100 до 500 человек. Перечень населенных пунктов, планируемых к подключению, ежегодно определяет Минцифры РФ по итогам всероссийского голосования.

В соответствии с новыми подходами к реализации универсальных услуг связи министерство до 2030 года планирует завершить установку базовых станций в небольших населенных пунктах. // фото из сообщества «Минтранс Республики Карелия» в ВК