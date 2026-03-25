Многодетный россиянин поджег дом с женой и детьми

Многодетный глава семейства пытался избавиться от детей и супруги в российском регионе. Его родные выжили, а его заключили под стражу.

Поводом для семейного конфликта стал алкоголь. В Томской области жена поругала мужчину за пагубную привычку. 38-летний житель села Берлинка почувствовал неприязнь к близким и решил убить пятерых детей, четверо из которых несовершеннолетние в возрасте от 8 до 17 лет, и жену.

По версии следователей, на веранде пьяный мужчина нашел легковоспламеняющийся материал, поджег, подсунул его под входную дверь – единственный выход из жилья, а сам сбежал.

Семейство вовремя обнаружило пожар и потушило его. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство. Поджигателя отправили под стражу.