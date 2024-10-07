Много новых фонарей установили в одном из парков Петрозаводска

В этом году Парк защитников города на Кукковке в Петрозаводске благоустроили. Это сделали в рамках программы о формировании комфортной среды, рассказала мэр Инна Колыхматова.

По ее словам, пешеходная тропа в парке раньше представляла собой настоящую «народную» дорожку. Путь горожанам преграждали корни деревьев и камни, а после дождей в ямах скапливалась вода.

Теперь же местные жители могут спокойно прогуливаться по ней, не опасаясь споткнуться. Подрядчик выполнил отсыпку дорожки длиной почти в полкилометра и организовал дренажную систему.

- Самое важное изменение – установка 18 фонарных столбов, благодаря которым большая часть маршрута теперь освещена,

– сообщила мэр.

По ее словам, это лишь первый шаг в процессе благоустройства. В дальнейшем установку освещения собираются продолжить, а также очистить территорию от мусора и остатков деревьев. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте