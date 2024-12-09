Младенец получил ожоги из-за вспыхнувшего мобильника

В городе Воткинск девятимесячный мальчик получил ожоги из-за загоревшегося мобильного телефона. Об этом сообщает МЧС по Удмуртии.

По данным ведомства, отец укладывал сына спать, рядом с ним на кровати лежал гаджет. Внезапно он начал искрить и гореть. На младенце вспыхнули штаны.

Мужчина сумел потушить пламя, после чего сразу же повез сына в больницу. Врачи зафиксировали у малыша ожог ног на площади 3% тела. Ему оказали помощь и отправили домой. // Фото МЧС