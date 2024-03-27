27 марта 2024, 20:39
Культура

Миссия ЮНЕСКО приехала в Петрозаводск после шестилетнего перерыва

Музей «Кижи» впервые с начала пандемии принимает представителей международной организации

 

26 марта представители ЮНЕСКО посетили выставку «Райский сад» в выставочном зале музея «Кижи», где побывали на авторской экскурсии Екатерины Рычковой. Экспозиция посвящена изображению рая в прикладном народном творчестве.

Под выставку специально создали атмосферное пространство - тихое, спокойное место с беседкой и качелями, окруженное экспонатами из коллекции музея. Повсюду цветы и птицы - на предметах интерьера, домашней утвари и вышивке.

Представители ЮНЕСКО свою основную цель приезда охарактеризовали как консультативную, отметив, что в Карелию организация не заглядывала с 2018 года.

Посетив выставку, международные эксперты остались под большим впечатлением и высоко оценили работу кураторов экспозиции. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс". 

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