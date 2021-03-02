Мишустин пообещал продлить программу «Земский учитель»

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин рассказал о том, что программа «Земский учитель» продолжит действовать и в будущем. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы кабмина, программа активно функционирует. Власти фиксируют большое количество учителей, желающих в ней поучаствовать. Поэтому чиновники намерены «серьезно продолжать» программу. Более того, премьер-министр рассказал, что сейчас власти думают над тем, как еще помочь педагогам, которые переезжают работать в сельскую местность и небольшие города.

Программа «Земский учитель» действует с 2020 года. По ней педагоги, переезжающие на работу в сельскую местность и города с населением менее 50 тысяч человек, получают единовременную помощь в размере одного миллиона рублей без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ. Фото erofeydv.ru