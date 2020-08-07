Минтранс задумался над повышением скорости на российских дорогах

Автомобилистам могут разрешить «летать» с большой скоростью на некоторых российских дорогах. О конкретных сроках принятия окончательного решения пока не известно.

Но, по крайней мере, Минтранс прорабатывает возможность увеличения максимальной скорости на бесплатных дорогах высших технических категорий - первой и, возможно, второй. Об этом сегодня сообщает РИА Новости.

Как считает глава ведомства Евгений Дитрих, эти дороги по показателям ширины полосы, радиуса поворота, по техническим параметрам подходят для того, чтобы по ним можно было быстро и безопасно передвигаться.

«Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. Именно для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости», - сказал министр.