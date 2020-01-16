Минтранс РК планирует закупить 40 электробусов для Петрозаводска

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия планирует закупить для Петрозаводска электробусы. В то же время мэрия карельской столицы не желает передавать предприятие ПМУП «Городской транспорт» на республиканский уровень. Об этом сегодня шел разговор на заседании парламентского комитета по вопросам развития транспорта, сообщает журналист нашего портала из малого зала заседаний Заксобрания Карелии.

На заседании заместитель главы Петрозаводского городского округа Юлия Мизинкова рассказала о проблемах и перспективах работы ПМУП «Городской транспорт». По ее словам, кредиторская задолженность предприятия составляет 66 млн рублей, что на 10 млн рублей меньше чем в 2018 году. Снижение кредиторской задолженности произошло впервые за последние годы.

По ее словам, в прошлом году Петрозаводск получил 10 троллейбусов из Питера. В I квартале 2020 года в Петрозаводск должный прийти еще 10 троллейбусов от правительства Москвы.

Город ежегодно тратит порядка 100 млн рублей на поддержку муниципального предприятия. Это позволяет держать проезд в троллейбусах на уровне 25 рублей. Также обеспечивается льготный проезд для студентов и школьников.

С июля 2019 года в городских троллейбусах действуют онлайн-кассы, которые позволяют безналичным способом оплачивать проезд. Мизинкова сказала, что 31% пассажиров пользуются этой возможностью. Она добавила, что завершаются переговоры с платежной системой Mastercard, которая готова возвращать пассажирам 5 рублей с каждой поездки, если человек расплачивается картой этой платежной системы. Эта нововведение планируется внедрить во II квартале 2020 года.

Мизинкова отметила, что администрация города хотела бы оставить предприятие в муниципальной собственности. Ранее с такой инициативой выступил глава Карелии Артур Парфенчиков. Республика, по ее словам, может помочь с приобретением подвижного состава, а также взять на себя финансирование льготных проездных для студентов и школьников.

Заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Виталий Спиридонов сказал, что ведется работа по приобретению для Петрозаводска 40 троллейбусов с автономным ходом. По его мнению, городу обязательно нужно помочь, так как троллейбусы выполняют социальную функцию.

«Необходимо поддерживать»,

– сказал Спиридонов.

Депутат ЗС РК Эмилия Слабунова считает, что можно вернуться к вопросу выделения средств из республиканского бюджета на покупку троллейбусов.

Для справки. Троллейбус с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) – это так называемый электробус. Самый главный его плюс – автономный ход, то есть дистанция, которую троллейбус может проехать без токоприемников на мощных аккумуляторах.