Минстрой разорвал контракт с фирмой, строящей новую школу в Деревянке

Минстрой Карелии в одностороннем порядке разорвал контракт с московским подрядчиком, который строил новую школу в поселке Деревянка в Прионежском районе. Это следует из ответа руководителя министерства Виктора Россыпнова на запрос депутата регионального парламента Ольги Шмаеник об отставании по срокам строительства школы, которые были заметны еще год назад.

Здание общеобразовательной организации возводят в рамках национального проекта. В середине декабря 2020 года республика заключила контракт на строительство школы в Деревянке с ООО «РСК Агат». Строители должны были завершить работы к 31 декабря 2022 года. Однако в процесс возникли проблемы.

Как следует из ответа Минстроя РК, зимой строить мешали морозы, а весной – паводковые воды, из-за ремонта дороги возникли сложности с поставкой материалов на стройку, в прошлом году строители столкнулись с дефицитом цемента, резко подскочили стройматериалы, из-за пандемии подрядчик не смог привлечь к работам мигрантов. В результате объект готов лишь на 14%. Сейчас строители устраивают ограждения на отметке второго этажа.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, Управление капитального строительства при Минстрое Карелии 14 января направило в адрес подрядчика уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта. Чиновники требуют, чтобы подрядчик вернул аванс в размере 92 миллионов 476 тысяч 274,53 рублей и вдобавок оплатил штраф в размере 1 985 726,57 рублей. В ведомстве отметили, что уведомление еще не вступило в силу. (фото: ИА «Республика», Лилия Кончакова)