В Карелии зафиксирован новый максимум заражений коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Карелии продолжает расти. По данным на 2 февраля, в республике подтверждено 789 новых случаев заражения. Это максимум с начала пандемии.

За весь период пандемии в Карелии коронавирус был подтвержден у 100 508 человек, в том числе у 12 350 детей.

Поправились за последние сутки еще 704 человека, за все время выздоровели 95 437 человек.

За сутки официально зарегистрированы четыре летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1323 человек. (фото pixabay.com, lukasz_gl)