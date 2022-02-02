02 февраля 2022, 09:22
В Карелии зафиксирован новый максимум заражений коронавирусом
Количество заболевших за время пандемии возросло до 100 508 человек
Заболеваемость коронавирусом в Карелии продолжает расти. По данным на 2 февраля, в республике подтверждено 789 новых случаев заражения. Это максимум с начала пандемии.
За весь период пандемии в Карелии коронавирус был подтвержден у 100 508 человек, в том числе у 12 350 детей.
Поправились за последние сутки еще 704 человека, за все время выздоровели 95 437 человек.
За сутки официально зарегистрированы четыре летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1323 человек. (фото pixabay.com, lukasz_gl)