Резкий скачок заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируют в Карелии

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии пошла в рост. В частности, в сравнении с предыдущей неделей отмечен рост заболеваемости на 47,8%.

По данным Роспотребнадзора на 31 января, в республике зарегистрировано 10 824 случая заболевания. Эпидпорог превышен практически на 100 процентов. За неделю с 24 по 30 января в Петрозаводске было подтверждено 4515 случаев ОРВИ. 20 человек были госпитализированы с диагнозом ОРВИ и грипп.

«Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения выше эпидемического порога на 98,6%. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет – 364,2, 469,4 и 429,8 на 10 тыс. населения соответственно»,

- комментирует Роспотребнадзор.

Приостановлена деятельность 168 классов в 41 школе Карелии. Полностью перешла на дистанционное обучение школа №46 в Петрозаводске. Также приостановлена деятельность 45 групп в 19 детских садах. Полностью закрыты на карантин детсад в поселке Эстерло Лахденпохского района, дошкольная группа при Сосновецкой школе Беломорского района.

За прошедшую неделю специалисты выделили риновирусы, вирусы парагриппа. Вирусов гриппа обнаружено не было. (фото pixabay.com, sweetlouise)