Минсельхоз Карелии отбирает грант у фермера из-за семейной драмы

Министерство сельского хозяйства Карелии через суд требует возврата гранта у фермера Ирины Фигуровой из поселка Импилахти Питкярантского района. Об этом руководитель ведомства Владимир Лабинов сообщил сегодня на совещании по развитию района. Речь идет о сумме в 30 миллионов рублей – столько получила женщина на строительство новой животноводческой фермы.

Как министр рассказал порталу «Петрозаводск говорит», причиной иска стало неисполнение Фигуровой ряда обязательств. Это, в свою очередь, произошло из-за семейной трагедии.

Ирина Фигурова построила новую ферму, закупила оборудование. Но у нее погиб муж, и свекровь заявила претензии имущественного характера, в том числе – в отношении объекта, построенного на грантовые средства. В результате ферма не введена в эксплуатацию, сроки ввода прошли,

– рассказал Владимир Лабинов. Министр признал, что Ирина Фигурова не виновата в нарушении условий гранта. Однако, по его словам, если бы чиновники не потребовали возврата средств, их бы самих обвинили в халатности.

Как сказали на совещании, ситуацию могло бы спасти банкротство. Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил собрать всех участников конфликта, чтобы решить вопрос миром.

– Эти судебные процессы никому выгоду не несут. Сам по себе имущественный комплекс генерирует только убытки, если он не используется. Надо находить консенсус, – заявил губернатор. Фото со страницы Артура Парфенчикова/vk.com