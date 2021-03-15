«РКС-Петрозаводск» опубликовали график приема директоров
«РКС-Петрозаводск» продолжает вводить послабления ограничений, связанные с приемом граждан. В конце февраля очный прием клиентов возобновили Центры Единого Обслуживания, расположенные по адресам ул. Гоголя, д. 60 (ООО «КРЦ» и АО «ПКС - Водоканал») и ул. Кирова, д. 49а (ООО «Энергокомфорт. Карелия»).
В любое время задать вопрос ООО «Энергокомфорт. Карелия» можно на официальном сайте (форма «Задать вопрос») или по электронной почте electra@ek.karelia.ru. Вопросы к Водоканалу потребители так же могут задавать на сайте или по почте pwc-secretary@rks.karelia.ru. Звонки клиентов принимает колл-центр «ЦЕО»: позвонив по номеру 56-04-31, вы можете передать показания, задать интересующий вас вопрос и заказать платные услуги.
Уже на этой неделе директоры «РКС-Петрозаводск» готовы принимать клиентов по вопросам, которые дистанционно, а также в Центрах Единого Обслуживания, решить не удалось. Группа компаний опубликовала обновленный график личного приема граждан. Если у вас есть вопросы, касающиеся компаний АО «ПКС - Водоканал», АО «ПКС - Тепловые сети», ООО «Энергокомофорт. Карелия» и ООО «КРЦ», вы можете записаться на прием к директорам по направлениям и решить вопрос лично. Обратите внимание, что на прием к директору необходимо прийти с письменным заявлением - пояснением сути вопроса, это нужно для дальнейшей работы с обращением.
«РКС-Петрозаводск» - открытая группа компаний, сотрудники РКС всегда готовы помочь клиентам. Если у вас есть вопросы к компании, воспользуйтесь удобным для вас способом связи.
Также «РКС-Петрозаводск» напоминает: еще на два дня, 15 и 16 марта, Центр Единого Обслуживания ООО «Энергокомфорт. Карелия», расположенный по адресу ул. Кирова, д.49а, продлевает режим работы. Клиентов в ЦЕО будут принимать с 8.30 до 19.00.
|
Тема вопроса
|
ФИО директора, номер телефона для записи
|
График приема
День недели
|
Часы приема
|
Работа ЦЕО и колл - центра, начисления за услуги водоснабжения и водоотведения, погашение задолженности
|
Генеральный директор ООО «КРЦ» Ильин Сергей Валентинович
запись по тел.: 59-21-59
|
Вторник, четверг (еженедельно)
|
15.30 –16.30
|
Начисление платы за услуги водоснабжения и водоотведения
|
Директор по сбытовой деятельности АО «ПКС - Водоканал» Колобова Ирина Алексеевна
Запись по тел.: 59-21-00
|
Четверг (еженедельно)
|
17.00 – 18.00
|
Начисление платы за услуги электроснабжения
|
Директор по сбытовой деятельности ООО «Энергокомфорт. Карелия» Фадеев Владимир Сергеевич
Запись по тел.: 59-40-00
|
Ежедневно
|
Время определяется по предварительной записи
|
Вопросы технического присоединения, качества предоставляемых услуг и восстановление благоустройства после проведения работ
АО «ПКС - Водоканал»
|
Технический директор Остапчук Виталий Викторович
Запись по тел.: 71-00-66
|
II среда месяца
IV среда месяца
|
17.00 – 18.00
|
Вопросы технического присоединения, качества предоставляемых услуг и восстановление благоустройства после проведения работ
|
Технический директор Проккиев Алексей Анатольевич
Запись по тел.: 71-00-71
|
II среда месяца
IV среда месяца
|
16.30 – 17.30
|
Вопросы по трудоустройству
|
Директор по управлению персоналом
Шарупич Владимир Владимирович
Запись по тел.: 71-00-00
|
Последняя пятница месяца
|
16.00 – 17.00
|
Правовое сопровождение деятельности АО «ПКС - Водоканал» и АО «ПКС - Тепловые сети»
|
Заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам
Булычёв Юрий Николаевич
Запись по тел.: 71-00-00
|
Последняя пятница месяца
|
8.00 – 9.00
|
Неправомерные действия сотрудников
|
Директор по безопасности Иванов Владимир Михайлович
Запись по тел.: 71-00-66
|
Четверг (еженедельно)
|
16.00 – 17.00
|
В случае если ваш вопрос не был решен на приеме у других руководителей
|
Главный управляющий директор Сафронов Александр Владимирович
Запись по тел.: 71-00-00
|
Последний понедельник месяца
|
15.00 – 16.00