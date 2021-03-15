15 марта 2021, 15:55
Общество

«РКС-Петрозаводск» опубликовали график приема директоров

«РКС-Петрозаводск» - открытая группа компаний, сотрудники РКС всегда готовы помочь клиентам

«РКС-Петрозаводск» продолжает вводить послабления ограничений, связанные с приемом граждан. В конце февраля очный прием клиентов возобновили Центры Единого Обслуживания, расположенные по адресам ул. Гоголя, д. 60 (ООО «КРЦ» и АО «ПКС - Водоканал») и ул. Кирова, д. 49а (ООО «Энергокомфорт. Карелия»).

В любое время задать вопрос ООО «Энергокомфорт. Карелия» можно на официальном сайте (форма «Задать вопрос») или по электронной почте electra@ek.karelia.ru. Вопросы к Водоканалу потребители так же могут задавать на сайте или по почте pwc-secretary@rks.karelia.ru. Звонки клиентов принимает колл-центр «ЦЕО»: позвонив по номеру 56-04-31, вы можете передать показания, задать интересующий вас вопрос и заказать платные услуги.

Уже на этой неделе директоры «РКС-Петрозаводск» готовы принимать клиентов по вопросам, которые дистанционно, а также в Центрах Единого Обслуживания, решить не удалось. Группа компаний опубликовала обновленный график личного приема граждан. Если у вас есть вопросы, касающиеся компаний АО «ПКС - Водоканал», АО «ПКС - Тепловые сети», ООО «Энергокомофорт. Карелия» и ООО «КРЦ», вы можете записаться на прием к директорам по направлениям и решить вопрос лично. Обратите внимание, что на прием к директору необходимо прийти с письменным заявлением - пояснением сути вопроса, это нужно для дальнейшей работы с  обращением.

«РКС-Петрозаводск» - открытая группа компаний, сотрудники РКС всегда готовы помочь клиентам. Если у вас есть вопросы к компании, воспользуйтесь удобным для вас способом связи.

Также «РКС-Петрозаводск» напоминает: еще на два дня, 15 и 16 марта, Центр Единого Обслуживания ООО «Энергокомфорт. Карелия», расположенный по адресу ул. Кирова, д.49а, продлевает режим работы. Клиентов в ЦЕО будут  принимать с 8.30 до 19.00.

Тема вопроса

ФИО директора, номер телефона для записи

График приема

День недели

Часы приема

Работа ЦЕО и колл - центра, начисления за услуги водоснабжения и водоотведения, погашение задолженности

Генеральный директор ООО «КРЦ» Ильин Сергей Валентинович

запись по тел.: 59-21-59

Вторник, четверг (еженедельно)

15.30 –16.30

Начисление платы за услуги водоснабжения и водоотведения

Директор по сбытовой деятельности АО «ПКС - Водоканал»  Колобова Ирина Алексеевна

Запись по тел.: 59-21-00

Четверг (еженедельно)

17.00 – 18.00

Начисление платы за услуги электроснабжения

Директор по сбытовой деятельности ООО «Энергокомфорт. Карелия» Фадеев Владимир Сергеевич

Запись по тел.: 59-40-00

Ежедневно

Время определяется по предварительной записи

Вопросы технического присоединения, качества предоставляемых услуг и восстановление благоустройства после проведения работ

АО «ПКС - Водоканал»

Технический директор Остапчук Виталий Викторович

Запись по тел.: 71-00-66

II среда месяца

IV среда месяца

17.00 – 18.00

Вопросы технического присоединения, качества предоставляемых услуг и восстановление благоустройства после проведения работ
АО «ПКС - Тепловые сети»

Технический директор Проккиев Алексей Анатольевич

Запись по тел.: 71-00-71

II среда месяца

IV среда месяца

16.30 – 17.30

Вопросы по трудоустройству

Директор по управлению персоналом

Шарупич Владимир Владимирович

Запись по тел.: 71-00-00

Последняя пятница месяца

16.00 – 17.00

Правовое сопровождение деятельности АО «ПКС - Водоканал» и АО «ПКС - Тепловые сети»

Заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам

Булычёв Юрий Николаевич

Запись по тел.: 71-00-00

Последняя пятница месяца

8.00 – 9.00

Неправомерные действия сотрудников

Директор по безопасности Иванов Владимир Михайлович

Запись по тел.: 71-00-66

Четверг (еженедельно)

16.00 – 17.00

В случае если ваш вопрос не был решен на приеме у других руководителей

Главный управляющий директор Сафронов Александр Владимирович

Запись по тел.: 71-00-00

Последний понедельник месяца

15.00 – 16.00

 

 

 

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