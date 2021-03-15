«РКС-Петрозаводск» опубликовали график приема директоров

«РКС-Петрозаводск» продолжает вводить послабления ограничений, связанные с приемом граждан. В конце февраля очный прием клиентов возобновили Центры Единого Обслуживания, расположенные по адресам ул. Гоголя, д. 60 (ООО «КРЦ» и АО «ПКС - Водоканал») и ул. Кирова, д. 49а (ООО «Энергокомфорт. Карелия»).

В любое время задать вопрос ООО «Энергокомфорт. Карелия» можно на официальном сайте (форма «Задать вопрос») или по электронной почте electra@ek.karelia.ru. Вопросы к Водоканалу потребители так же могут задавать на сайте или по почте pwc-secretary@rks.karelia.ru. Звонки клиентов принимает колл-центр «ЦЕО»: позвонив по номеру 56-04-31, вы можете передать показания, задать интересующий вас вопрос и заказать платные услуги.

Уже на этой неделе директоры «РКС-Петрозаводск» готовы принимать клиентов по вопросам, которые дистанционно, а также в Центрах Единого Обслуживания, решить не удалось. Группа компаний опубликовала обновленный график личного приема граждан. Если у вас есть вопросы, касающиеся компаний АО «ПКС - Водоканал», АО «ПКС - Тепловые сети», ООО «Энергокомофорт. Карелия» и ООО «КРЦ», вы можете записаться на прием к директорам по направлениям и решить вопрос лично. Обратите внимание, что на прием к директору необходимо прийти с письменным заявлением - пояснением сути вопроса, это нужно для дальнейшей работы с обращением.

«РКС-Петрозаводск» - открытая группа компаний, сотрудники РКС всегда готовы помочь клиентам. Если у вас есть вопросы к компании, воспользуйтесь удобным для вас способом связи.

Также «РКС-Петрозаводск» напоминает: еще на два дня, 15 и 16 марта, Центр Единого Обслуживания ООО «Энергокомфорт. Карелия», расположенный по адресу ул. Кирова, д.49а, продлевает режим работы. Клиентов в ЦЕО будут принимать с 8.30 до 19.00.