Минприроды России прогнозирует подтопление Беломорска

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало очередной гидрологический обзор, где перечислены реки и другие водоемы России где ожидается подъем воды.

Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 68 см, при которой наблюдается затопление огородов и хозяйственных построек, сохранялся на р. Нижний Выг у г. Беломорск. 30 марта – 2 апреля уровень воды на р. Нижний Выг у г. Беломорск (Карелия) будет находиться выше неблагоприятной отметки,

– говорится в обзоре.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о неблагоприятном прогнозе по весенним паводкам от экспертов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны МЧС России.

Еще в начале марта предсказывалось, что в результате подъема уровня воды на реке Нижний Выг ожидается подтопление приусадебных участков и хозпостроек пригорода Беломорска.

Фото из паблика «Беломорск | Официальная группа»