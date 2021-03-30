Минприроды России прогнозирует подтопление Беломорска
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало очередной гидрологический обзор, где перечислены реки и другие водоемы России где ожидается подъем воды.
Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 68 см, при которой наблюдается затопление огородов и хозяйственных построек, сохранялся на р. Нижний Выг у г. Беломорск. 30 марта – 2 апреля уровень воды на р. Нижний Выг у г. Беломорск (Карелия) будет находиться выше неблагоприятной отметки,
– говорится в обзоре.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о неблагоприятном прогнозе по весенним паводкам от экспертов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны МЧС России.
Еще в начале марта предсказывалось, что в результате подъема уровня воды на реке Нижний Выг ожидается подтопление приусадебных участков и хозпостроек пригорода Беломорска.
Фото из паблика «Беломорск | Официальная группа»