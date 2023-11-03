Минобороны РФ запустило проект о людях, поддерживающих участников СВО

Министерство обороны РФ запустило телеграм-канал «Добро-Информ», в котором рассказывает о гражданах и организациях, помогающих военнослужащим-участникам СВО. В канале указана также информация о способах и возможностях передачи помощи военнослужащим ВС РФ.

Героями одного из постов стали представительницы волонтерского движения ZOV Карельские сети, филиала «Калинка», которые передали в пункт сбора Народного фронта маскировочные сети для бойцов-земляков.

В каждый мешок петрозаводчанки положили иконки и ангелочков, которые сделали своими руками. Женщины пожелали бойцам бодрости духа, здоровья и скорейшего возвращения домой,

– отметили в посте нового телеграм-канала.

Подробнее о способах и возможностях передачи помощи можно узнать по электронной почте Dobro@mil.ru или по номеру 117.