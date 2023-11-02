Чернышенко прокомментировал позицию МОК по спортсменам из Израиля

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в поддержке только тех стран, которым покровительствуют США. Как пример, решение комитета по израильским спортсменам. По мнению вице-премьера, комитет испугался развала олимпийского движения накануне Олимпийских игр.

В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США. Напомню, Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран. Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна,

– заявил Чернышенко.

Отметим, что Международный олимпийский комитет пока не принял решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Париже. В случае допуска россияне смогут соревноваться в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях, а также далеко не во всех видах спорта.