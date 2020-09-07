Минкомсвязь откроет охоту на телефонных мошенников

В России решили начать борьбу с дистанционными мошенниками, после общения с которыми граждане ежедневно теряют огромные деньги со своих счетов.

Первым шагом стало создание межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием телефонных номеров. В нее вошли представители Минкомсвязи России, МВД России, ФСБ России, Роскомнадзора, Банка России, кредитных организаций и операторов связи, сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ.

Замглавы Минкомсвязи, председатель межведомственной рабочей группы Олег Иванов выразил надежду, что совместными усилиями участников рабочей группы удастся разработать эффективные способы решения проблемы.

Совещательному органу предстоит разработать рекомендации по проведению мероприятий, направленных на блокировку несанкционированного использования телефонных номеров, подготовить предложения по совершенствованию законодательства. Рабочая группа планирует уделять внимание алгоритмам функционирования сервисов IР-телефонии, выявлению и блокировке номеров телефонов колл-центров мошеннической направленности.