Министр здравоохранения Карелии рассказал, что делать при укусе змеи

В последнее время в Карелии возросла активность змей. Период с конца весны до начала осени можно назвать сезоном змеиной активности, ведь с приходом тепла начинается естественная миграция змей.

«Петрозаводск говорит» попросил министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова рассказать, что нужно делать при встрече с опасными пресмыкающимися.

Министр рекомендует после укуса змеи не предпринимать никаких мер самостоятельно. Необходимо обездвижить конечность, на которую пришелся укус, и незамедлительно направиться в ближайшее медицинское учреждение. А чтобы не допустить змеиных укусов, следует брать на лесные прогулки палку, которой можно бить по траве, отпугивая змей. При встрече с пресмыкающимся необходимо не делать резких движений и обойти змею стороной.

За лето от укусов змей уже пострадали три человека. Доктор биологических наук, профессор ПетрГУ Андрей Коросов назвал причины увеличения популяции гадюк в регионе. (фото: Francesco Mocellin / Unsplash)