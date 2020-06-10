10 июня 2020, 10:59
Министр образования в онлайне ответит на вопросы по ЕГЭ
Республиканское собрание по вопросам подготовки к ЕГЭ-2020 пройдет 17 июня
Министр образования Роман Голубев 17 июня в 17 часов проведет в формате онлайн-трансляции родительское собрание, посвященное вопросам ЕГЭ-2020,сообщает правительство Карелии.
«Задача – максимально проинформировать родителей и дать необходимые разъяснения. Министр образования Роман Голубев и специалисты, отвечающие за проведение государственных экзаменов, ответят на волнующие родителей вопросы, расскажут об особенностях процедуры проведения ЕГЭ в 2020 году, познакомят с официальными сайтами, на которых размещена необходимая информация по экзаменам, телефонами горячих линий»,
- говорится в сообщении.
Уже сейчас можно направлять интересующие вопросы по теме встречи на электронный адрес ask@minedu.karelia.ru.