Экс-супруга Парфенчикова получила высокую должность в Петербурге



Президент России Владимир Путин назначил Наталью Гуляеву – экс-супругу главы Карелии Артура Парфенчикова – заместителем председателя Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в Указе Президента Российской Федерации от 08.06.2020 № 377 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, а также в соответствии со статьей 11 ФЗ от 14 марта 202 года №30 ФЗ»Об органах судейского сообщества в РФ, постановляю назначить на 6-летний срок заместителем председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции Гуляеву Наталью Алексеевну»,

– говорится в Указе.

До назначения на эту должность Гуляева работала заместителем председателя Верховного суда республики.

Добавим, Гуляева ранее подала документы в Верховный суд России для рассмотрения ее кандидатуры на вакантную должность заместителя председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.