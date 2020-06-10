Пожилой велосипедист пострадал в ДТП в Петрозаводске в минувший вторник, 9 июня, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В 08:30 на перекрестке Ялгубского шоссе – улицы Пролетарской 41-летняя водитель-женщина автомобиля «Рено Сандеро» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и совершила наезд на 68-летнего велосипедиста, который двигался по главной дороге»,

– говорится в сообщении.

В результате ДТП мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Добавим, что за минувшие сутки на дорогах республики произошли 4 дорожные аварии – съезд автомобиля в кювет, автонаезд на велосипедиста, опрокидывание мопеда, столкновение автомобилей.