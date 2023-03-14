Министр назвал направления, куда смогут полететь петрозаводчане

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин рассказал о развитии воздушного транспорта.

Аэропорт «Петрозаводск» в 2019 году обслужил 71,8 тысячи пассажиров, в 2020 году - 68,8 тысячи человек, в 2021 году - 104,6 тысячи человек, в 2022 году - 108,2 тысячи человек.

Самолеты из Петрозаводска в этом году будут летать в Москву, Сочи, Калининград, Минводы, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Магас.

В Екатеринбург самолеты полетят в мае. В ближайшее время планируется запустить два ежедневных авиарейса в Москву. Сейчас самолет в столицу России летает один раз в день.