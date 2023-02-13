Петрозаводск и Екатеринбург свяжет новый авиарейс

2 мая первые самолеты полетят по маршруту Петрозаводск-Екатеринбург. Об запуске нового авиарейса сообщили сегодня в региональном Минтрансе. Билеты уже поступили в продажу.

Пассажиров будет перевозить самолет Bombardier CRJ-200. Рейсы будут выполняться с мая по декабрь по вторникам и пятницам.

Из Петрозаводска самолет будет отправляться в один из крупнейших городов России в 17:15, а прибывать в аэропорт Кольцово в 21:40 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 25 минут. // фото «Петрозаводск говорит»