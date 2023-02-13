Отец не платил алименты на 11-летнюю дочку и поработает на государство

Мужчину в Пудожском районе признали виновным в неуплате алиментов. Он уклонялся от своих обязанностей, теперь пойдет на исправительные работы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Деньги на содержание 11-летней дочки 39-летний отец не перечислял в июне – ноябре прошлого года. При этом он официально не был трудоустроен, на учет в центр занятости не вставал, жил на «серые» заработки.

Суд назначил ему наказание в виде семи месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием из заработка пяти процентов в доход государства. // фото: «Петрозаводск говорит»