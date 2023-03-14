Авиабилеты в Петрозаводск подешевели весной

Столицу Карелии включили в число субъектов, куда заметнее всего изменилась стоимость перелета в апреле. Самым бюджетным вариантом оказался город Иваново, пишет RT со ссылкой на аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По сравнению с мартом стоимость билета снизилась на 24%. На втором месте – Петропавловск-Камчатский, стоимость перелета снизилась на 14,2% до 15 тысяч. Следом идет Кемерово, перелет сюда обойдется в восемь тысяч рублей, что на 11,6% дешевле мартовского предложения.

Цена авиабилета в Петрозаводск снизилась на 9,5% и составила 5,1 тысячу рублей. Подешевели билеты по сравнению с мартом в Иркутск, Братск, Норильск, Якутск, Надым и Новокузнецк.

Ранее стало известно, что парковка около аэропорта «Петрозаводск» с 20 марта станет платной. Стоимость будет зависеть от времени нахождения на стоянке. За первые 15 минут платить не придется. Один час обойдется автолюбителю в 100 рублей. // фото freepik.com