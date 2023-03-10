Журналист забрался туда, где не ступала нога человека

Это небольшое таежное озеро с интересным названием Пизанец. Поражает его география - около 6 км в длину и 200 м в ширину. Эдакий шрам на карте Карелии. Но потрясает другое – в глубину озеро составляет тоже 200 метров. То есть Онежское озеро в два раза уступает по глубине. Не удивительно, если в Пизанце обитает какое-нибудь карельское чудище Лох-Несс. Кстати, Пизанец находится рядом с местом силы горой Воттоваара.

Таких отвесных скал, как на Пизанце, мы не видели. Такого нагромождения разбросанных землетрясением валунов мы не видели. Поросшие мхом камни говорят, что на них не ступала нога человека. Но мы пробрались по непроходимым карельским тропам. (Видео)