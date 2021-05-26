Минфин Карелии сообщил, сколько денег поступило в казну с начала года

Министерство финансов Карелии сообщило об исполнение республиканского бюджета по доходам на 25 мая. По данным Минфина, фактическое поступление средств составило 21 016 млн рублей. По информации ведомства, это 39 процентов от годового объёма. При этом до конца года казну рассчитывают пополнить ещё на 33 377 млн рублей.

Как отмечалось ещё при обсуждении проекта бюджета в Законодательном Собрании в конце 2020 года, в связи с пандемией коронавируса расходы и дефицит бюджета-2021 были увеличены более чем на три миллиарда рублей. Эти средства направлены на создание дополнительного коечного фонда, оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и лекарствами, социальную поддержку граждан, предоставление доплат медикам, организацию работы учреждений социального обслуживания, образования. Также была оказана существенная субсидиарная поддержка и снижена налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса из числа пострадавших отраслей экономики.

«Благодаря поддержке федерального центра, объем расходов бюджета на 2021 год удалось увеличить на 5,4 млрд рублей»,

- пояснял тогда глава Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, проект регионального бюджета был принят большинством голосов с утверждённой доходной частью в размере 51 млрд рублей, расходами – 55,7 млрд рублей и дефицитов – 4,7 млрд рублей.