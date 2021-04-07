Миллионы зарыли в землю, а детсада в Ляскеля нет, и виновных тоже

Детский сад в п. Ляскеля не могут построить уже четверть века. В 2018 году давняя мечта местных жителей все-таки начала воплощаться. Строительные работы пошли, но в 2019 стройку заморозили, а весной этого года снесли фундамент. На его месте в настоящее время идет закладка нового. 117 млн рублей «освоены» — сада нет.

В конце марта депутат ЗС РК Андрей Мазуровский в очередной раз побывал в своем избирательном округе в Питкярантском районе. На месте он побеседовал с руководителем стройки Валерием Мусихиным. На площадке работает четыре человека, включая руководителя. Он сообщил, что до 30 сентября 2021 года уложиться практически не реально — для окончания работ в срок необходимо работать в две - три смены.

Жители Ляскеля решили взять на себя контроль за исполнением строительных работ. Депутат Мазуровский предложил держать связь: волонтеры регулярно будут отправлять из Ляскеля фотографии, отражающие реальное положение дел на стройке.