07 апреля 2021, 17:12
Общество

Миллионы зарыли в землю, а детсада в Ляскеля нет, и виновных тоже

Местные жители возмущены: сколько можно ждать, и кто понесет наказание?

Детский сад в п. Ляскеля не могут построить уже четверть века. В 2018 году давняя мечта местных жителей все-таки начала воплощаться. Строительные работы пошли, но в 2019 стройку заморозили, а весной этого года снесли фундамент. На его месте в настоящее время идет закладка нового. 117 млн рублей «освоены» — сада нет. 

В конце марта депутат ЗС РК Андрей Мазуровский в очередной раз побывал в своем избирательном округе в Питкярантском районе. На месте он побеседовал с руководителем стройки Валерием Мусихиным. На площадке работает четыре человека, включая руководителя. Он сообщил, что до 30 сентября 2021 года уложиться практически не реально — для окончания работ в срок необходимо работать в две - три смены.

Жители Ляскеля решили взять на себя контроль за исполнением строительных работ. Депутат Мазуровский предложил держать связь: волонтеры регулярно будут отправлять из Ляскеля фотографии, отражающие реальное положение дел на стройке. 

 

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Метки: 
Ляскеля
незавершенное строительство
детский сад
депутат ЗС РК
Андрей Мазуровский
Виктор Россыпнов
Нина Заречная
Марина Шашкова
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