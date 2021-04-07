12 апреля в центре Петрозаводска изменится схема движения

В понедельник с 8:00 до 20:00 будет запрещен въезд на площадь Кирова с улицы «Правды», сообщает сайт городской администрации Петрозаводска.

Схема движения изменится в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий во время проведения выставки специализированной техники в преддверии Дня пожарной охраны Республики Карелия.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Изображение с сайта городской администрации