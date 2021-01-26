26 января 2021, 12:17
Михаил Мишустин приедет в Карелию
Карельские чиновники готовят визит премьер-министра российского правительства в республику
Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин в ближайшие дни приедет с визитом в Карелию. Об этом стало известно во время совещания карельских властей по поводу ситуации в Беломорском районе, передает журналист портала «Петрозаводск говорит».
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов проговорился, что его руководитель Алексей Щепин отсутствует из-за «организации приезда Мишустина».
- Какого приезда? - недовольно спросил Парфенчиков. Павлов исправился, сказав, что Щепин и руководитель администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева готовят визит Михаила Мишустина в Карелию.
- Это более корректно. Пока еще никто не приехал, - сказал глава РК.
Точная дата приезда премьер-министра пока не уточняется. Фото kurganfm.ru