Михаил Мишустин приедет в Карелию

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин в ближайшие дни приедет с визитом в Карелию. Об этом стало известно во время совещания карельских властей по поводу ситуации в Беломорском районе, передает журналист портала «Петрозаводск говорит».

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов проговорился, что его руководитель Алексей Щепин отсутствует из-за «организации приезда Мишустина».

- Какого приезда? - недовольно спросил Парфенчиков. Павлов исправился, сказав, что Щепин и руководитель администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева готовят визит Михаила Мишустина в Карелию.

- Это более корректно. Пока еще никто не приехал, - сказал глава РК.

Точная дата приезда премьер-министра пока не уточняется. Фото kurganfm.ru