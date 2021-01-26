26 января 2021, 11:40
Общество

ГИБДД обратилась к водителям Карелии

В сложных дорожных условиях автомобилистов просят следовать ряду правил

Госавтоинспекция выступила с обращением к автомобилистам Карелии. В республике продолжается оттепель, и погода серьезно влияет на дорожные условия.

Сегодня и в последующие дни в Карелии сохранятся плюсовые температуры. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

ГИБДД призывает водителей не допускать экстренного торможения и резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал и выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям. Фото drivenn.ru

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новости Карелии