Мертвых подростков нашли в гараже в российском городе

В Московской области двое подростков погибли в гараже. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

По данным источника, трагедия произошла в Балашихе. В воскресенье вечером в одном из гаражных кооперативов погибли двое 15-летних юношей.

По предварительным данным, криминальной составляющей в смерти несовершеннолетних нет. Причиной их гибели стал несчастный случай. Специалисты устанавливают, что именно случилось с детьми. // Фото «Петрозаводск говорит»