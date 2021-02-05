Мертвую женщину обнаружили в квартире в Петрозаводске

В одной из квартир столицы Карелии обнаружена мертвая женщина, сотрудники органов внутренних дел организовали проверку, сообщил нашему изданию источник из экстренных служб.

4 февраля в 15:12 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой помочь. Требовалось попасть в квартиру пожилой женщины. Пенсионерка не открывала дверь и не выходила на связь.

Прибыв к месту вызова, пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли входную дверь. Худшее подтвердилось. Пожилая хозяйка квартиры была мертва. По данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. (фото bbc.com)